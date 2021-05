Geburt am Kreuz Oberhausen : Baby kommt auf der A42 zur Welt

Geburt am Kreuz Oberhausen

Oberhausen Eine junge Frau durchlebte auf dem Standstreifen der A42 kurz vor dem Kreuz Oberhausen eine Geburt der besonderen Art. Selbst der Rettungsdienst konnte den frischgebackenen Eltern nur gratulieren.

Babyglück auf der Autobahn: Bis zur Ankunft in einem Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Moers hat ein Junge offenbar nicht mehr auf seine Geburt warten wollen. Seine Eltern mussten am Mittwochabend kurz vor dem Kreuz Oberhausen auf dem Standstreifen der Autobahn 42 anhalten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die beiden Dorstener waren eigentlich auf dem Weg ins Krankenhaus, wo die Geburt eingeleitet werden sollte.