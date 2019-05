A3 und A46 betroffen : Kreuz Hilden ab Freitagmorgen drei Tage lang wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Hilden Das Autobahnkreuz Hilden ist von diesem Freitag bis Montagmorgen wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

Die Verbindungen von Oberhausen (A3) nach Wuppertal (A46) und von Wuppertal (A46) nach Köln (A3) werden gesperrt, wie Straßen.NRW am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung beginnt am Freitag um 10 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Zusätzlich wird von Samstagmorgen ab 6 Uhr ebenfalls bis Montagmorgen einer von drei Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Köln gesperrt.