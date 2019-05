Kreuz aus „Bares für Rares“ : „Es handelt sich nicht um ein Papst-Siegel“

Köln In der Fernsehsendung „Barers für Rares“ wurde für 42.000 Euro ein Kreuz verkauft. Es soll ein Siegel des Papstes enthalten. Der Archivar des Erzbistum Kölns widerspricht.

Das Diamantkreuz, das in der Fernsehsendung „Bares für Rares“ verkauft wurde, erzielte eine Rekordpreis: 42.000 Euro zahlte die Händlerin Susanne Steiger für das Kreuz, das nicht nur mit wertvollen Edelsteine besetzt war, sondern auch drei Splitter des Jesu-Kreuzes enthalten soll. Zertifiziert, so heißt es in der Sendung, sei es durch das Siegel des Papstes Clemens IX, der von 1667 bis 1669 gelebt hat.