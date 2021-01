Krematorium in Venlo : „Wir bekommen fünf bis zehn Leichen aus NRW pro Woche“

Ein Sarg fährt in einem Krematorium in den Einäscherungsofen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf/Venlo Die Krematorien in NRW und den Niederlanden sind trotz Pandemie nicht überlastet. Der Anteil der Feuerbestattungen liegt zwischen 65 und 70 Prozent.

Die Mitarbeiter des Yarden-Krematoriums im niederländischen Venlo haben derzeit gut zu tun. Ausgelastet seien die Kapazitäten aber nicht, sagt ein Sprecher des Krematoriums an der deutschen Grenze. „Wegen Corona bekommen wir mehr Leichen für eine Feuerbestattung. Natürlich vor allem verstorbene Niederländer“, sagt er. „Aber auch zwischen fünf bis zehn Leichen aus NRW kommen pro Woche zu uns“, berichtet er. Die Zahl sei normal und auch vor der Pandemie in dem Rahmen gewesen. „Bei den meisten Toten steht nichts zur Todesursache dabei; gelegentlich aber gibt es einen Hinweis auf Corona“, sagt er.

Seit einigen Jahren schon lassen Angehörige aus Deutschland Verstorbene in den Niederlanden verbrennen. Der Bestatterverband NRW lobt die Krematorien im Nachbarstaat. „Gegen die Einrichtungen kann man nichts sagen. Die werden gut und seriös geführt. Und sie liegen auch in einem schönen Umfeld“, sagt Geschäftsführer Christian Jäger. Allerdings gibt er zu bedenken, dass eine Feuerbestattung in den Niederlanden wesentlich teurer sei als hierzulande.

Ob es wegen der Pandemie zu mehr Feuerbestattungen kommt, könne man nicht sicher sagen, meint Jäger. „Es kann aber durchaus sein, dass die Nachfrage leicht gestiegen ist“, sagt er. Das sei aber eher ein Gefühl von ihm. Mit Zahlen sei das derzeit nicht zu belegen, betont er. Aber grundsätzlich ist der Anteil an Feuerbestattungen in NRW sehr hoch – schon lange vor Corona. „Er liegt zwischen 65 und 70 Prozent“, sagt der Geschäftsführer. Vor 20 Jahren, sagt er, sei das noch ganz anders gewesen. „Damals waren es gerade mal 30 Prozent“, so Jäger.

Vor wenigen Tagen sorgte das Bergische Krematorium in Wuppertal für überregionales Interesse. Wegen Auslastung wurden vor dem Gebäude mehrere Zelte aufgebaut, um im Bedarfsfall Särge zwischenzulagern. Dazu kam es dann aber nicht. Dieser Fall sei auch eine Ausnahme in NRW gewesen, heißt es beim Bestatterverband. „Die Krematorien in NRW sind nicht überlastet. Niemand muss sich diesbezüglich Sorgen machen“, sagt Jäger.

(csh)