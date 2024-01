Kreis Warendorf Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der K35 zwischen Ladbergen und Ostbevern-Brock (Kreis Warendorf) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam der 18-jährige Fahrer am Sonntagabend nach einem Überholvorgang aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Graben, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Mit Hilfe des Fahrers des zuvor überholten Autos konnten der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer demnach das Auto verlassen, bevor es in Brand geriet.