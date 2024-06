Gericht in Münster weist Klage ab Hitler-Bild im Handy-Status – Kreis Warendorf widerruft Aufenthaltserlaubnis

Das Verwaltungsgericht Münster hat die Klage einer aus Tschetschenien stammenden Frau abgewiesen, deren Aufenthaltserlaubnis der Kreis Warendorf widerrufen hatte. Die 2016 mit ihrer Familie eingereiste Frau habe zwar bei den Behörden ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorgelegt, hieß es in dem am Freitag (14. Juni 2024) veröffentlichten Beschluss. In ihrem WhatsApp-Status habe sie aber antisemitische Bilder und unter anderem ein Foto Adolf Hitlers veröffentlicht.