Platzverweise und Festnahme : Massenschlägerei und Randale – Polizeieinsätze bei Abifeiern in NRW

Die Polizei musste zu mehreren Abifeiern ausrücken, die eskalliert sind (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Werne/Schwerte Im Kreis Unna musste die Polizei am Wochenende zu mehreren Abiturfeiern ausrücken. In Schwerte randalierte ein 19-Jähriger, in Werne sorgte eine Massenschlägerei für einen Großeinsatz.

Im Kreis Unna sind am vergangenen Wochenende gleich mehrere Abiturfeiern aus dem Ruder gelaufen. In Werne sorgte am frühen Samstagmorgen eine Massenschlägerei mit 20 bis 30 Personen für einen Großeinsatz der Polizei. In Schwerte musste ein 19 Jahre alter Randalierer auf einer Abiparty sogar vorübergehend festgenommen werden und die restliche Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam verbringen, wie die Polizei in Unna am Montag mitteilte.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte in Werne - zwischen Dortmund und Hamm gelegen - in seiner Not die Polizei gerufen, weil eine Abi-Party in eine große Prügelei ausgeartet war. Als die Polizei mit mehreren Einsatzkräften am Veranstaltungsort anrückte, war ein Großteil der Beteiligten bereits geflüchtet. Der Rest habe sich unkooperativ gezeigt und sich nicht zum Tathergang äußern wollen. Der Grund für die körperliche Auseinandersetzung sei daher noch unklar. Die Beamtinnen und Beamten beendeten die Party und erteilten mehrere Platzverweise. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, hieß es.

Nur 30 Kilometer weiter südlich kam es in derselben Nacht zu gleich drei Polizeieinsätzen auf einer Abifeier in einem Industriedenkmal mit Gastronomie in Schwerte. Nachdem die Polizei zweimal wegen sexueller Belästigung und Hausfriedensbruch gerufen worden war, löste ein 19-Jähriger den dritten Party-Einsatz aus. Kein Schüler, sondern laut Polizeisprecher ein Gast war zuvor vom Sicherheitsdienst vom Gelände verwiesen worden, aber mehrfach zurückgekehrt. Als er einem Mitarbeiter ins Gesicht spuckte, überwältigte ihn die Security und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Doch der junge Mann habe weiter randaliert, sowohl den Sicherheitsdienst als auch Beamte beleidigt und bedroht - auch noch auf dem Weg zur Wache in Unna. Zudem habe er großen Widerstand geleistet und zwei Beamte leicht verletzt.

Der betrunkene junge Mann musste den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen. Ein Atemalkoholtest habe mehr als 1,2 Promille ergeben, hieß es am Montag. Nach der Einleitung mehrerer Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Beamte, sei der 19-Jährige aus Schwerte wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

(toc/dpa)