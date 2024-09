Arbeitsunfall im Kreis Unna Arbeiter stirbt nach Sturz von zwölf Meter hohem Baugerüst

Selm · In der Innenstadt von Selm hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Aus zwölf Metern Höhe ist ein Arbeiter von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben.

26.09.2024 , 16:58 Uhr

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Arbeiter ist von einem Baugerüst in Selm im Kreis Unna gestürzt und tödlich verunglückt. Der 45-jährige Dortmunder sei nach bisherigem Ermittlungsstand aus zwölf Metern Höhe auf den Boden gefallen, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls übernommen. Der Unfall hatte sich am Mittag in der Innenstadt ereignet.

(albu/dpa)