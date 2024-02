Festnahmen Frau entführt und in Bordell im Kreis Soest verschleppt

Drei Männer sollen in den Niederlanden eine junge Frau entführt, in ein Bordell im Kreis Soest verschleppt und versucht haben, sie zur Prostitution zu zwingen. Unter den mutmaßlichen Tätern soll auch der ehemalige Lebensgefährte der 27-Jährigen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Den Angaben zufolge war die junge Frau am Sonntag auf offener Straße im niederländischen Schijndel entführt worden. Die Ermittlungen der niederländischen Polizei führten dann in ein Bordell in Geseke.