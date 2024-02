Dreifaltigkeits-Hospitals in Lippstadt Cyberangriff auf Klinikverbund im Kreis Soest

Auf die IT-Infrastruktur des Dreifaltigkeits-Hospitals in Lippstadt (Kreis Soest) haben unbekannte Hacker am Freitag eine Cyberattacke verübt. Betroffen von dem Angriff seien auch die Krankenhäuser in Erwitte und Geseke, die zu dem Klinikverbund gehören. Das berichteten die Dortmunder Polizei und die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft.