Autobahn gesperrt : Zwei Tote bei Unfall mit Motorrad auf A31 bei Dorsten

Dorsten Ein Motorradfahrer und seine Begleiterin sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 31 nahe Dorsten (Kreis Recklinghausen) ums Leben gekommen. Die beiden stammten aus den Niederlanden.

Wie die Polizei gegen drei Uhr morgens mitteilte, passierte der Unfall in der Nacht zum Sonntag in Fahrtrichtung Emden. Das mit zwei Personen besetzte Motorrad war gegen ein Uhr morgens auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 31 Richtung Emden unterwegs. Wer es fuhr, ist laut Polizei noch unklar. Auf dem Motorrad saßen ein 61-Jähriger und eine 51-Jährige, beide aus den Niederlanden.

Der Mann und die Frau aus den Niederlanden verstarben noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 47-Jährige, der Hyundai-Fahrer, sowie fünf Beifahrer wurden leicht verletzt.

Die A31 in Fahrtrichtung Emden wurde für etwa sieben Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Dorsten-West abgeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro. Wer das Krad gefahren ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde für die Unfallrekonstruktion ein Gutachter hinzugezogen.