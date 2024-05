Nach Warnung Hochwasser in Wenden verläuft glimpflich

Stundenlanger Starkregen hat am Montag in der sauerländischen Gemeinde Wenden zu Hochwasser in einigen Ortsteilen geführt. Einem Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr zufolge, beruhigte sich die Lage am späten Abend aber wieder. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wegen überfluteter Keller und abgestellter Stromzufuhr seien einige Anwohnerinnen und Anwohner des Ortsteils Ottfingen über Nacht bei Bekannten untergekommen. Niemand habe sich in Betreuungsunterkünfte bringen lassen wollen.