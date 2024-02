Staatsschutz ermittelt Brandstiftung in Grünen-Parteibüro im Kreis Minden-Lübbecke

Nach einer Brandstiftung auf ein Parteibüro im nordrhein-westfälischen Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke hat der Staatsschutz der Polizei in Bielefeld die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Montag (19. Februar 2024) mit. Nach Angaben der Polizei haben in der Nacht zu Sonntag bislang Unbekannte zuerst eine Schaufensterscheibe an dem Gebäude zerstört und dann einen Brandsatz ins Innere geworfen. Dabei entstand leichter Sachschaden.