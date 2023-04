Einsätze im Kreis Lippe Zahlreiche Waffen bei Durchsuchungen in der rechten Szene gefunden

Bei Durchsuchungen in der rechten Szene im Kreis Lippe haben Spezialkräfte der Polizei und des Staatsschutzes zahlreiche Waffen sichergestellt und drei Männer in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei wurden in den Wohnungen in Detmold und Horn-Bad Meinberg unter anderem 36 Messer, 3 Macheten, 4 Armbrüste und weitere Schlagwerkzeuge entdeckt. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ online über die Durchsuchungen berichtet.