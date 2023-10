Im Kreis Lippe Toter auf Wiese gefunden – Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

(dpa/lnw) - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe ermittelt eine Mordkommission. Ein Passant habe den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese entdeckt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold. Es gebe Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nähere Angaben dazu machte der Staatsanwalt aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und sichere Spuren. Auch die Identität sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Tote soll am Freitag obduziert werden.