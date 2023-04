Schaden von mehreren Hunderttausend Euro Hausverwalterin soll Geld von Wohnungsbesitzern veruntreut haben

Eine Hausverwalterin aus dem Kreis Lippe soll Geld von zahlreichen Wohnungsbesitzern veruntreut und so einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet haben. Die 50-Jährige aus Lage sei festgenommen worden und sitze wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.