Kreis Lippe Auto prallt gegen Baum – sieben Verletzte

Sieben Menschen haben beim Aufprall eines Autos auf einen Baum im Kreis Lippe Verletzungen erlitten. Die 31 Jahre alte Autofahrerin habe vermutlich wegen der glatten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Unfall wurden sie und alle sechs weiteren Insassen des Autos im Alter zwischen neun und 16 Jahren leicht verletzt. Sie kamen nach dem Unfall am Sonntag in umliegende Krankenhäuser.