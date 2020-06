Erneute Razzia : Corona-Soforthilfen erschlichen - Durchsuchungen im Kreis Kleve

Kleve 9000 Euro gegen den Einbruch des Umsatzes in der Corona-Zeit - die Soforthilfen haben in NRW Tausenden Kleinbetrieben geholfen. Diejenigen, die sich Subventionen durch falsche Angaben erschlichen haben, bekommen nun Besuch von der Polizei.

Wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen haben Polizisten am Freitag erneut zehn Objekte im Kreis Kleve durchsucht. Die Aktion erfolgte nach diversen Strafanzeigen von Geldinstituten sowie der Bezirksregierung Düsseldorf, teilte das federführende Polizeipräsidium Krefeld mit. Beschuldigt würden 15 Personen in Rees, Goch, Emmerich, Issum, Geldern und Wachtendonk, so Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve.