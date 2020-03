Verzögerungen bei Corona-Tests : Kreis Heinsberg: Langes Warten auf Testergebnisse

Heinsberg Im Kreis Heinsberg müssen potentiell mit dem Coronavirus Infizierte derzeit tagelang auf ihre Testergebnisse warten. „Die Wartezeit beträgt derzeit vier Tage“, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.

Grund für die Verzögerungen sind demnach die neuen zentralen Diagnosezentren, wodurch es eine deutliche Zunahme an Tests gegeben hat. „Durch den Anstieg kann es vereinzelt zu einer längeren Bearbeitungszeit kommen“, so der Sprecher weiter. Die Proben in NRW werden von 20 verschiedenen privaten und universitären Laboren durchgeführt. Die Tests hingegen im Kreis Heinsberg werden vor Ort organisiert und durchgeführt. „Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zu untersuchenden Proben weiter steigen wird“, betonte der Ministeriumssprecher.