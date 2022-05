Diebstähle im Kreis Gütersloh : Mindestens 23 Wohnmobile entwendet - Bande festgenommen

Gütersloh Die Polizei hat eine neunköpfige Bande geschnappt, die sich auf den gewerbsmäßigen Diebstahl von hochwertigen Wohn- beziehungsweise Reisemobilen spezialisiert hatte. Das teilten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Gütersloh am Dienstag mit.

Der Zugriff sei in der Nacht zum vergangenen Donnerstag nach monatelangen Ermittlungen der Ermittlungskommission „Camper“ erfolgt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten 23 der insgesamt festgestellten Wohnmobildiebstähle seit Juni 2021 der Bande aus Polen zugeordnet werden, hieß es. Fünf der Diebstähle seien im Kreisgebiet Gütersloh begangen worden, weitere Tatorte lagen in Arnsberg, Wickede (Ruhr), Lippstadt, Ahlen, Wadersloh, Beckum, Ennigerloh, Hilter (Niedersachsen), Porta Westfalica, Vlotho, Ense-Waltringen (Kreis Soest) und Kalletal. Betroffen waren Wohnmobile im geschätzten Wert von 1,2 Millionen Euro, so die Ermittler. In einigen Fällen gelang es, gestohlene Fahrzeuge wiederzufinden, zum Teil auch in anderen Bundesländern.