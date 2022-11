Bakterielle Verunreinigung : Trinkwasser im Kreis Euskirchen muss abgekocht werden

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Euskirchen Obacht im Kreis Euskirchen: Wegen einer bakteriellen Verunreinigung gilt seit Freitagabend in Dahlem und Schmidtheim ein Abkochgebot für das Trinkwasser. Das Abkochgebot besteht zunächst für unbestimmte Zeit.

Die Verunreinigung sei infolge eines „Störfalls“ erfolgt, so der Wasserverband Oleftal am Freitagabend. Um was genau es sich dabei handelte, gab die Leitstelle des Kreises Euskirchen jedoch nicht bekannt.