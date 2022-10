Bahnübergang im Kreis Euskirchen : 38-Jähriger von Güterzug erfasst und tödlich verletzt

Weilerswist Trotz geschlossener Schranke ist ein Mann in Weilerswist am Dienstag über einen Bahnübergang gelaufen und vom Zug erfasst worden. Die Kriminalpolizei hat jetzt Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Ein 38-Jähriger ist im nordrhein-westfälischen Weilerswist beim Überqueren einer Bahnstrecke von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Euskirchen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag an einem Bahnübergang trotz geschlossener Schranken.