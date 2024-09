Größter Fund Deutschlands Rekordmenge illegalen Wasserpfeifentabaks im Kreis Düren sichergestellt

In einer Lagerhalle im Kreis Düren sind 75 Tonnen illegalen Wasserpfeifentabaks gefunden worden - laut Zoll die bislang größte in Deutschland sichergestellte Menge. Eine Polizeistreife war wegen eines ausgelösten Alarms zu einem Industriekomplex in eine kleine Ortschaft bei Jülich ausgerückt und dort auf eine große Menge der unversteuerten Ware gestoßen, wie das zuständige Zollfahndungsamt über den Fund vom 15. September mitteilt.