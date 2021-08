Königspython im Kreis Düren : Mann entdeckt Würgeschlange in Gebüsch neben Radweg

Mann entdeckt Würgeschlange in Gebüsch neben Radweg

Diese Königspython wurde in einem Gebüsch in Golzheim gefunden. Foto: Polizei Düren

Düren Die entdeckte Königspython steht unter Artenschutz, Polizeibeamte und ein Experte konnten das Tier einfangen. An der selben Stelle im Kreis Düren wurden zuvor bereits Schlangen ausgesetzt.

Im nordrhein-westfälischen Merzenich im Kreis Düren hat ein ausgesetzter Königspython für Aufregung gesorgt. Ein Mann sichtete die Würgeschlange am Samstag in einem Gebüsch neben einem Radweg, wie die Dürener Polizei am Dienstag mitteilte. Ein hinzugerufener Experte konnte das Tier demnach als Königspython identifizieren. Gemeinsam sei es eingefangen und der Feuerwehr übergeben worden.