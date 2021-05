Fitnessstudio und Open-Air-Bühnen : Kreis Coesfeld ist als Modellregion mit ersten Öffnungen gestartet

Helmut Martin checkt sich mit seinem Handy und der Luca-App im Sportklub Havixbeck ein. Foto: dpa/Guido Kirchner

Havixbeck Der Kreis Coesfeld ist in NRW wie das gallische Dorf in den Asterix-Heften. In der Corona-Pandemie werden hier erste vorsichtige Öffnungen gewagt. Den Auftakt machte am Montag ein Fitness- und Rehastudio.

Mit einem Appell an die Bürger ist der Kreis Coesfeld als erster Kreis oder Stadt in das NRW-Projekt Modellregion in der Corona-Krise gestartet. „Die Dauer des Projektes hängt von jedem von uns ab“, hatten Landrat Christian Schulze Pellengahr (CDU) und die elf Bürgermeister des Kreises gemeinsam im Vorfeld gesagt und dazu aufgerufen, die Hygienemaßnahmen noch strenger einzuhalten. Am Montag ist in Havixbeck kreisweit ein erstes Projekt mit der Öffnung eines Fitness- und Rehastudios gestartet. Maximal 35 Mitglieder dürfen sich gleichzeitig mit Ausweis und Luca-App zu Kursen anmelden.

In das Fitness- und Rehastudio „Der Sportklub“ in Havixbeck kamen am Morgen direkt nach der Öffnung mehr als zehn Mitglieder, um zu trainieren. Sie alle hatten sich zuvor angemeldet und konnten den verpflichtenden negativen Corona-Schnelltest vorweisen.

Maxime Mendes desinfiziert im Sportklub Havixbeck nach der Nutzung ihr Fitnessgerät. Foto: dpa/Guido Kirchner

In den kommenden Tagen und Wochen sollen Kulturveranstaltungen, vereinzelt geöffnete Freibäder und Reitsport ermöglicht werden. Bewusst verzichtet hatte der Kreis in Absprache mit den Kommunen auf die Öffnung der Außengastronomie. „Wir wissen, dass sich viele Menschen nach weiteren Öffnungen auch im Bereich der Gastronomie sehnen, und auch die Gastronomen eine klare Perspektive benötigen. Wir haben uns dennoch gemeinsam dazu entschieden, diesen Bereich noch nicht zu öffnen“, sagten Landrat Schulze Pellengahr und Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann laut Mitteilung.

Die schrittweise Öffnung der Außengastronomie bleibe aber weiter im Fokus des Kreises Coesfeld und der Städte und Gemeinden. Der Kreis stecke in einer Arbeitsgruppe die Bedingungen ab. Erste kleinteilige Schritte der Öffnung der Außengastronomie seien in den nächsten Wochen möglich. „Dabei sollen auch schon erste praktische Erkenntnisse aus den übrigen Modellprojekten mit in die Überlegungen zur Gastronomieöffnung einfließen“, teilte der Kreis mit.

Zahlreiche Kommunen hatten sich beim Land beworben, um bei den Modellprojekten mitzumachen. 14 wurden ausgesucht. Doch durch das hohe Infektionsgeschehen verzögert sich der Start fast überall. Über einer Inzidenz von 100 dürfen die Modellkommunen nicht beginnen. In Coesfeld lag der Wert am Freitag bei 84,8.

(siev/dpa)