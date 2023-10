Fall im Kreis Borken Zwei Männern wird Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vorgeworfen

Zwei Brüdern wird vorgeworfen, in ihrer Wohnung in Isselburg-Werth (Kreis Borken) zwei Tage lang einen jungen Mann festgehalten und ihn vergewaltigt zu haben. Das Opfer hatte in den Wochen davor freiwillig bei ihnen gewohnt. Es stünden noch Vernehmungen und kriminaltechnische Untersuchungen an, um die genauen Abläufe zu klären, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Tatverdächtigen müssen sich auch wegen schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechtfertigen. Das Opfer konnte sich am Freitagnachmittag aus der Wohnung befreien und in ein Geschäft flüchten, von wo aus die Polizei verständigt wurde.