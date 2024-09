Testbetrieb im Kreis Borken Rettungsleitstelle arbeitet mit Künstlicher Intelligenz

Kreis Borken · Künstliche Intelligenz soll in Rettungsleitstellen dafür sorgen, dass die Bevölkerung möglichst schnell versorgt wird. Was in den Niederlanden schon länger erfolgreich läuft, wird nun auch erstmals in Deutschland im Kreis Borken getestet.

02.09.2024 , 13:43 Uhr

Elisabeth Schwenzow, Ordnungsdezernentin des Kreises Borken, und Stephan Kruthoff, Leiter der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst. Foto: RPO/Gördes