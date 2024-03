Messerstiche in den Rücken Brutale Attacke auf Schützenfest – 22-Jähriger aus Dorsten vor Gericht

Eine brutale Gewaltattacke auf dem Schützenfest in Heiden (Kreis Borken) beschäftigt seit Donnerstag (24. März 2024) das Schwurgericht in Münster. Die Staatsanwaltschaft hat einen 22-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt. In den frühen Morgenstunden des 13. August 2023 sollen der Angeklagte und mehrere Begleiter vor dem Festzelt auf einen ihnen unbekannten Mann getroffen sein.