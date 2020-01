Nach Feuer im Krefelder Zoo : Kriminalpolizei untersucht Brandort - Ergebnis am Donnerstag erwartet

Kriminalpolizei untersucht Brandort - Ergebnis am Donnerstag erwartet

Krefeld Beim Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo sind mehr als 30 Tiere verendet, darunter viele Menschenaffen. Es entstand ein Millionenschaden. Auch der Kölner Zoo-Chef äußerte sich zur Tragödie.

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus bleibt der Krefelder Zoo am Donnerstag weiter geschlossen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Am Neujahrstag untersuchten Kriminalpolizei und Sachverständige den Brandort. Das Ergebnis wird für Donnerstag erwartet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand ein Millionenschaden.