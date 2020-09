In Geheimkasten versteckt : Krefelder Zöllner beschlagnahmen halbe Million Euro an Grenzübergang

Krefelder Zöllner beschlagnahmen halbe Million Euro an Grenzübergang

In Geheimkasten versteckt

Dicke Bündel mit 50- und 100-Euro-Scheinen liegen neben britischen Pfund in einem Karton beim Zollamt. Foto: Hauptzollamt Krefeld

Krefeld Zollfahnder haben auf der A61 einen 44-Jährigen mit über 500.000 Euro in bar erwischt, die er unangemeldet über die Grenze bringen wollte. Dafür hatte er im Wagen einen geheimen Kasten installiert.

Bei einer Kontrolle am deutsch-niederländischen Grenzübergang auf der Autobahn 61 haben Zöllner 300.000 Euro und 200.000 britische Pfund (etwa 217.000 Euro) in bar beschlagnahmt. Das Geld sei nicht angemeldet gewesen, sagte ein Zollsprecher, es bestehe der Verdacht der Geldwäsche.

Gegen den 44 Jahre alten Autofahrer habe in einer anderen Angelegenheit bereits ein Haftbefehl vorgelegen, der vollstreckt wurde. Der Mann habe bei der Kontrolle am 2. September zunehmend nervös gewirkt, hieß es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Krefeld vom Dienstag. Deshalb hätten die Beamten seinen Wagen durchsucht und im Fond einen speziell hergerichteten Metallkasten „mit geheimer Verriegelung“ entdeckt.