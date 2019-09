600 Euro Beute : Raubmord-Prozess in Krefeld - Nachbar des Opfers legt Teilgeständnis ab

Raubmord-Prozess in Krefeld - Nachbar des Opfers legt Teilgeständnis ab

Der Angeklagte wird von einem Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Krefeld Aus Habgier soll ein Mann in Krefeld einen gehbehinderten Rentner umgebracht haben. Das Opfer war sein Nachbar. Nun startete der Prozess vor dem Landgericht.

Im Prozess um einen mutmaßlichen Raubmord an einem gehbehinderten Rentner in Krefeld hat der Angeklagte zu Beginn ein Teilgeständnis abgelegt. Der 60-Jährige bestätigte über seine Verteidigerin die in den polizeilichen und richterlichen Vernehmungen gemachten Aussagen, dass er mehrfach auf das 69 Jahre alte Opfer eingestochen habe.