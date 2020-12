Erinnerungen an Affenhaus-Brand im Krefelder Zoo : Majestätisch wie Massa

Meinung In der Neujahrsnacht 2020 brannte das Affenhaus im Krefelder Zoo nieder. Eine Erinnerung an die qualvoll verendeten Tiere ist geboten.

Es sind diese Bilder, die den Rettern nicht aus dem Kopf gehen. Noch im Tod hält das Orang-Utan-Weibchen Lea ihr Kleines fest im Arm. Schwer verletzt ist Massa, der bis zuletzt kämpferische Gorilla – ihn muss die Kugel aus einer Polizeiwaffe erlösen. Das Schicksal der in der in der Silvesternacht verendeten Tiere im Affenhaus des Krefelder Zoos bewegt bis heute.

Die Frage ist müßig, ob Massa und seine Artgenossen noch leben könnten, hätte der Zoo einen Brandschutz betrieben, wie er für Wohngebäude vorgeschrieben ist. Schuldig waren Frauen aus der Nachbarschaft, die in der Silvesterfreude Feuerlaternen steigen ließen. Sie haben ihre Strafe bekommen. Was aussteht, ist ein Zeichen der Erinnerung an Lebewesen, die von den Zoobesuchern geliebt wurden und die ihnen bis heute fehlen. Kein Gedenkstein, kein Grab – nichts erinnert an die Opfer der Katastrophe vor einem Jahr.