Nachbarn schlagen Alarm: Angebranntes Essen rettet Krefelder das Leben

Krefeld Ein Krefelder verliert beim Kochen das Bewusstsein. Der Mann hat Glück: Das Essen auf seinem Herd verbrennt, die Nachbarn schlagen Alarm - und retten ihn gerade noch rechtzeitig.

Angebranntes Essen hat einem Mann in Krefeld wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Krefelder hatte am Freitagabend beim Kochen des Abendessens aufgrund einer massiven Unterzuckerung das Bewusstsein verloren, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.