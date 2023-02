Weltkrebstag am Samstag Krebs zuletzt Ursache für jeden vierten Sterbefall in NRW

Bei fast jedem vierten Sterbefall in Nordrhein-Westfalen ist zuletzt Krebs die Todesursache gewesen. Im Jahr 2021 lag der Anteil bei 23,1 Prozent aller Todesfälle in NRW, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Fast 51.000 Menschen - knapp 27.000 Männer und knapp 24.000 Frauen - starben in NRW in dem Jahr an den Folgen einer Krebserkrankung.