Ingewahrsamnahmen bei Derby „Diese Verrückten kriegen von uns keine Sonderbehandlung“

Warum kamen die Problemfans nicht in der Stadion-Zelle unter? Platz für so viele Ingewahrsamnahmen wie jetzt beim Derby in Mönchengladbach bietet eine solche Zelle im Stadion nicht. Deshalb mussten die Personen auf mehrere Dienststellen verteilt werden – etwa Düsseldorf, Duisburg oder Neuss. Die Kapazitäten in den einzelnen Städten weichen teils stark voneinander ab, sagte eine Mönchengladbacher Polizeisprecherin am Sonntag auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei der Verteilung wurde den Angaben zufolge darauf geachtet, dass die rivalisierenden Fangruppen getrennt wurden, also in Mönchengladbach etwa nur die Borussia-Anhänger untergebracht wurden und in den anderen Städten dann vorrangig die Kölner Fans. Vorübergehend wurden die Personen auch in Bussen untergebracht.