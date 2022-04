Umwandlung in Auengebiet : Kiesgrube neben Krater in Erftstadt wird stillgelegt

Erftstadt Während der Flutkatastrophe im Juli 2021 war es in Erftstadt zu einer massiven Erdabsackung gekommen. Viele Anwohner hatten die nahe Kiesgrube dafür verantwortlich gemacht.

Die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem, neben der sich bei der Hochwasserkatastrophe im Juli vergangenen Jahres ein Krater gebildet hatte, wird stillgelegt. Das teilten am Freitag die Stadt Erftstadt und der Rhein-Erft-Kreis mit. Viele Anwohner hatten in der Kiesgrube den Grund für die massive Erdabsackung gesehen.

Das Gelände der Grube soll nun teilweise in ein Auengebiet umgewandelt werden, das Blessem künftig vor Überströmungen durch die Erft schützen soll. Außerdem solle ein See entstehen, der aber kleiner sein und weiter von der Ortschaft entfernt liegen werde als ursprünglich geplant, hieß es.

Bürgermeisterin Carolin Weitzel (CDU) sagte, die Kiesgrube in Blessem sei zum „Mahnmal der Hochwasserkatastrophe“ und zum „Symbol der Zerstörung“ geworden. „Für uns in Erftstadt sind traumatische Erlebnisse und Ängste mit dem Tagebau und dem Erosionskrater verbunden. Deshalb ist die Entscheidung ein wichtiges Signal für den Schutz und die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt. Die Neugestaltung einer Auenlandschaft mit einem See eröffnet neue Perspektiven.“