Krankenkassen-Umfrage : Menschen in NRW gehen in Pandemie mehr spazieren

Düsseldorf Die Corona-Pandemie macht den Spaziergang als Erlebnis für die Menschen in Nordrhein-Westfalen offenbar wieder deutlich interessanter. Das ergab eine Umfrage der AOK. Dafür machen viele aber weniger Sport.

In der Corona-Pandemie gehen die Menschen in Nordrhein-Westfalen laut der AOK häufiger spazieren, machen darüber hinaus aber weniger Sport. 43,3 Prozent der Menschen gehen seit der Pandemie mehr spazieren als früher, ergibt eine am Montag veröffentlichte Civey-Umfrage im Auftrag der Krankenversicherung. Vor allem in großen Städten ist die Zahl der Spaziergänger den Angaben zufolge gestiegen. In Bonn (49,2 Prozent), in Düsseldorf (49 Prozent) und Köln (47,5 Prozent) gaben viele Befragte an, häufiger spazieren zu gehen.