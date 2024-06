„Teilweise sehr deutliche Konzentrationen“ Krankenhausreform in NRW wird konkret – Post vom Ministerium

Die Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen geht in ihre entscheidende Phase. Das Gesundheitsministerium (MAGS) will am Montag über die Pläne informieren, welche Behandlungen die mehr als 300 Kliniken in NRW künftig anbieten sollen. Dafür hatte das Ministerium am Freitag ein zweites Anhörungsverfahren zu den insgesamt 60 Leistungsgruppen gestartet. Die Anhörungsschreiben sollen nach Angaben des Ministeriums auf die MAGS-Webseite online gestellt werden.