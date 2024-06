Laumanns Krankenhausreform ist fertig Hüft-Reparatur – Aus für jede zweite Klinik

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schlägt bei der Krankenhausreform Pflöcke ein. Am Freitag versandte sein Haus die Versorgungsaufträge an die Krankenhäuser in NRW. Sie erfahren damit, welche Behandlungen sie künftig anbieten dürfen - und welche nicht mehr. Die Folgen sind einschneidend: Für den Regierungs­bezirk Düsseldorf etwa hatten 58 Krankenhäuser beantragt, Re­visionseingriffe an künstlichen Hüftgelenken vornehmen zu dürfen. Nun soll dies nur noch an 25 Standorten erlaubt sein. Ein Minus von 57 Prozent. Das geht aus einer 35-seitigen Präsentation des Ministeriums hervor, die unserer Redaktion vorliegt.