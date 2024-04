Geburtshilfe, Brustkrebs, Hüft-OP Wie gut sind die 333 Krankenhäuser in NRW?

Patienten, die vor einer planbaren Behandlung stehen, können seit Montag leichter erkennen, welches Krankenhaus was anbietet und wie gut es arbeitet. Dazu hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) die Erweiterung eines Verzeichnisses vorgestellt (www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de). „Es bietet laienverständlich Informationen über Fallzahlen, personelle Ausstattung und Komplikationsraten“, sagte DKG-Chef Gerald Gaß. Basis seien die Qualitätsberichte der insgesamt 1900 Häuser in Deutschland, deren Qualität extern überwacht werde. Auch die 333 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen speisen ihre Daten ein und können sie täglich aktualisieren.