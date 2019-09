Klinik rätselt nach ungewöhnlicher Häufung : Drei Babys mit fehlgebildeten Händen in Gelsenkirchen geboren

Drei Babys mit fehlgebildeten Händen in Gelsenkirchen geboren

Gelsenkirchen In einem Krankenhaus in Gelsenkirchen sind innerhalb weniger Monate drei Kinder mit Handfehlbildungen auf die Welt gekommen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Das Krankenhaus hat deshalb Experten der Berliner Charité kontaktiert.

Im Sankt Marien-Hospital im Gelsenkirchener Stadtteil Buer sind zwischen Juni und September drei Neugeborene mit jeweils einer deformierten Hand auf die Welt gekommen. „Fehlbildungen dieser Art haben wir viele Jahre lang nicht gesehen“, teilte Klinik-Sprecher Wolfgang Heinberg mit. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum auffällig, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen.“ In zwei Fällen war die linke Hand betroffen, in einem Fall die rechte. Hebammenvertreterinnen hatten auf die Fälle aufmerksam gemacht.