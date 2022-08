Engpässe in Kliniken : Notfallversorgung in NRW ist angespannt

Düsseldorf Einsparungen, hohe Krankenstände und immer knappere Besetzungen setzen den Beschäftigten in Kliniken und Krankenhäusern zu. Wie dramatisch ist die Personalnot in den Notaufnahmen?

Zuletzt traf es eine Klinik in Solingen: Vor kurzem musste sich die Notaufnahme der St. Lukas Klinik von Freitag bis Montagmorgen von der Notfallversorgung abmelden. Nur noch die ebenfalls dort stationierte Stroke Unit, also die Einheit zur schnellen Behandlung von Schlaganfällen, blieb besetzt. Die Gründe für die Abmeldung waren viele Krankmeldungen, die Urlaubszeit und eine hohe Zahl von Patienten.

Diese Probleme gibt es auch in anderen Kliniken. Laut Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), seien die Krankenhäuser weiterhin im Pandemiebetrieb: „Das heißt, wir sind weit entfernt von Normalität.“ Kurzfristige Personalengpässe könnten oft noch innerhalb der Klinik ausgeglichen werden, im äußersten Fall käme man aber nicht umhin, auch einzelne Stationen oder Notaufnahmen für eine bestimmte Zeit zu schließen. Das sei aber der letztmögliche Weg. Im dritten Pandemiejahr habe sich bei vielen Beschäftigten einiges an Urlaub aufgestaut, die Krankenstände seien trotz des Sommers hoch und die Personaldecke dadurch zusätzlich angespannt. „Die Beschäftigten haben nach der extremen Belastung durch Corona dringend Erholung nötig“, so Blum.

Eine zusätzliche Belastung sei die finanzielle Situation der Krankenhäuser. Die wirtschaftlichen Folgen seien lange durch den Corona-Schutzschirm des Bundes aufgefangen worden, so Blum. Seit es diesen aber nicht mehr gibt, hätten immer mehr Krankenhäuser ernste Liquiditätsprobleme zu bewältigen. „Zusätzliche Sorgen bereiten in dieser Situation die enorm steigenden Preise für Energie, Medikamente und Lebensmittel, die die Krankenhäuser nicht weitergeben können. Die Bundesregierung muss hier dringend handeln und einen neuen Rettungsschirm über Corona hinaus aufspannen“, sagt der Geschäftsführer. Die Krankenhäuser bräuchten eine klare und sichere Zusage, dass die Politik sie nicht im Regen stehen lässt. Darüber hinaus fordert die KGNW ein neues Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene.

Auch beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) ist das Problem bekannt. Ein Sprecher nannte die Situation auf Nachfrage unserer Redaktion „angespannt, aber beherrschbar“. So ließen sich Personalausfälle regional kompensieren. „In den betroffenen Städten haben die Krankenhäuser dann zeitweise auch wieder verschiebbare medizinische Maßnahmen zurückgestellt und bei fortbestehenden Einschränkungen regionale Verlegungen von Patientinnen und Patienten vorgenommen“, so der Sprecher. Das MAGS tausche sich zudem auf unterschiedlichen Ebenen regelmäßig und engmaschig mit den nachgeordneten Behörden sowie allen relevanten Akteuren des Krankenhauswesens aus, um frühzeitig reagieren zu können.

Bei der Sicherung der Notfallversorgung in NRW sei der flächendeckenden Einführung von Portalpraxen im Jahr 2019 eine besondere Bedeutung zuzumessen. Aber auch auf Bundesebene wird über eine Reform der Notfallversorgung diskutiert. „Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form die zuletzt diskutierten Reformansätze in der neuen Legislaturperiode auf Bundesebene weiterverfolgt werden“, so der Sprecher. Nordrhein-Westfalen wolle aber auf jeden Fall dafür eintreten, dass bei Änderungen im System immer auch die regionalen Unterschiede beachtet werden.