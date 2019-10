Winterquartier : Die ersten arktischen Wildgänse am Niederrhein gelandet

Die ersten arktischen Wildgänse am Niederrhein gelandet

Die ersten arktischen Wildgänse sind zum Überwintern am Niederrhein eingetroffen. (Archiv).

Kranenburg Die ersten arktischen Wildgänse sind zum Überwintern am Niederrhein gelandet. Bis zum Ende des Jahres könnten bis zu 10.000 Vögel eingetroffen sein.

Mehrere kleine Trupps mit einigen Hundert Tieren seien im Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ gelandet, teilte die Nabu-Naturschutzstation in Kranenburg (Kreis Kleve) am Dienstag mit. Der Niederrhein ist das wichtigste Überwinterungsgebiet für die arktischen Vögel westlich der Elbe. Seit den 1960er Jahren fliegen die Wildgänse aus Sibirien nach einem bis zu 6000 Kilometer langen Weg in die Region ein.