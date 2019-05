Nach Unfall in Leverkusen : Kran soll Sperrung auf A1 beenden und steckt selbst im Stau

Nach Unfall in Leverkusen

Köln Ein Bergungskran, der eine Sperrung auf der Autobahn 1 bei Köln beenden sollte, ist am Dienstag selbst in einen Stau geraten.

Ein Transporter sei um die Mittagszeit auf eine mobile Leitplanke vor der Leverkusener Rheinbrücke gefahren und auf die Fahrbahn gekippt, teilte die Polizei mit. In der Folge wurde die A1 an der Anschlussstelle Köln-Niehl in Richtung Dortmund stundenlang gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.