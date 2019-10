Amtsgericht Eschweiler : Angeklagte rechtfertigen Kraftwerksblockade mit Notwehr

Eschweiler Durch eine Kraftwerksblockade von Umweltaktivisten soll RWE ein Millionenschaden entstanden sein. In dem jetzt begonnenen strafrechtlichen Verfahren wollen die Angeklagte nachweisen, dass die Blockade gerechtfertigt war. Dafür soll sogar Angela Merkel kommen.

Den drei Männern und zwei Frauen wirft die Anklage vor, im November 2017 parallel zur Weltklimakonferenz in Bonn das RWE-Kraftwerk in Weisweiler über Stunden lahmgelegt zu haben. Die Aktivisten hatten demnach am 15. November einen Bagger und ein Förderband besetzt und so die Kohlezufuhr gestoppt. Während der Anklage-Verlesung skandierten Unterstützer der Angeklagten laut vor dem Gerichtsgebäude. Das Gericht hatte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für den Saal getroffen.