Korbach: Jura-Student führte 16 Jahre Doppelleben als Bankräuber

Korbach Rund 16 Jahre lang soll ein gescheiterter Jura-Student aus Nordrhein-Westfalen ein Doppelleben als Bankräuber geführt haben. Ein Luxusleben finanzierte er damit aber nicht.

„Er hat seinen Lebensunterhalt ausschließlich durch die Begehung von Straftaten finanziert“, sagte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag im nordhessischen Korbach. Dort wurden die Ergebnisse der Ermittlungen gegen den 45-Jährigen vorgestellt, der in U-Haft sitzt. Er soll bei 20 Überfällen seit 2002 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen insgesamt 400.000 Euro erbeutet haben.