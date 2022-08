25.000 Menschen versammelten sich am 28. August 2022 im Bonner Hofgarten, um die Düsseldorfer Band „Kraftwerk“ zu bewundern. In Raumschiff-Anzügen und einer 3D-Show, zogen sie die Zuschauer zwei Stunden lang völlig in ihre Bann. Die Bilder im Überblick.

Die Elektronik-Pioniere traten um 21 Uhr auf die Bühne und gaben ihre größte Solo-Show in Deutschland.