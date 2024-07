Engagement für Akzeptanz Queeres Netzwerk NRW zeichnet Carolin Emcke mit „Kompassnadel“ aus

Der undotierte Preis wurde 2001 erstmals vergeben und gilt als eine der bedeutendsten queeren Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Christopher-Street-Day-Empfangs am Samstag in Köln statt, zu dem das Queere Netzwerk NRW und die Aidshilfe NRW jährlich gemeinsam einladen. Höhepunkt und Abschluss der CSD-Feiern 2024 ist die Parade am Sonntag, zu der nach Angaben der Polizei rund 60.000 Teilnehmer in der Domstadt erwartet werden.