Wer zum Henker möchte mitspielen? : Hunderte Komparsen für große Hinrichtungsszene in NRW gesucht

Engelskirchen Für eine große Hinrichtungsszene für einen Film in Nordrhein-Westfalen werden mehr als 400 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Gedreht wird das Drama „Des Teufels Bad“, das auf wahren Tatsachen beruht.

Die mehr als 400 gesuchten Frauen und Männer sollen optisch in die damalige Zeit passen. „Natürliche, gelebte, ausdrucksstarke Gesichter“ seien gefordert, so die Agentur. Bei Männer etwa sind Bärte und längere Haare gerngesehen - Bewerber sollten sie sich am besten wachsen lassen. Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperteilen sind dagegen nicht gewünscht. Ebenso wenig künstliche Bräune - im 18. Jahrhundert gab es noch keine Sonnenbänke.