Hoffen auf den riesigen See Kommunen am Tagebau Hambach schmieden Pläne für Zeit danach

Schon in der Phase des Wandels vom Bergbau zu einer neuen Ausrichtung soll es touristische Angebote geben. Rad- und Fußwege sollen bis an das Seeufer führen und Ausblicke in die Landschaft bieten. Die Entstehung des Gewässers soll erlebt werden können, etwa dort, wo das Wasser in die Seemulde fließt. Eine entwidmete Kirche soll als Kultur- und Architekturrelikt mit Strandbereichen in der Nähe genutzt werden. Da die Befüllung Jahrzehnte dauert, sollen in einer Bucht Photovoltaikanlagen stehen.